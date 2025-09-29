https://ria.ru/20250929/prizyv-2045128435.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2025
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:22:00+03:00
2025-09-29T14:22:00+03:00
2025-09-29T14:27:00+03:00
владимир путин
общество
россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
россия
Путин подписал указ об осеннем призыве
