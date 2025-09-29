Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 29.09.2025 (обновлено: 14:27 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/prizyv-2045128435.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2025
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:22:00+03:00
2025-09-29T14:27:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2805776e4faff034038548eccc77054.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250922/genshtab-2043499501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866556395_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82bce560e7713effe688e00e464fe818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве, призовут 135 тыс срочников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника
Сумка призывника - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сумка призывника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 октября, призовут 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе
22 сентября, 13:00
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала