В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика

В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Две десятилетние девочки, которых водитель грузовика в Приморье в нарушение правил вез в кузове, на ходу выпали из него, одна скончалась, вторая госпитализирована, сообщает краевая прокуратура. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota HiAce, осуществлявший перевозку двух десятилетних девочек в кузове автомобиля, который не был оборудован местами для сидения, допустил грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе движения дети выпали из кузова. В результате полученных травм одна из девочек скончалась. Вторая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточняет УМВД, в отношении 46-летнего водителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Водительский стаж мужчины - 28 лет, добавляет краевая полиция. В течение года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, заключает ведомство.

