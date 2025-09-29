Рейтинг@Mail.ru
В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 29.09.2025 (обновлено: 06:57 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/primore-2045018443.html
В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика
В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика - РИА Новости, 29.09.2025
В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика
Две десятилетние девочки, которых водитель грузовика в Приморье в нарушение правил вез в кузове, на ходу выпали из него, одна скончалась, вторая... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:56:00+03:00
2025-09-29T06:57:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045018306_0:51:1601:951_1920x0_80_0_0_1feee6bfb04a67540e55ff07fd96a2c1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Две десятилетние девочки, которых водитель грузовика в Приморье в нарушение правил вез в кузове, на ходу выпали из него, одна скончалась, вторая госпитализирована, сообщает краевая прокуратура. "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota HiAce, осуществлявший перевозку двух десятилетних девочек в кузове автомобиля, который не был оборудован местами для сидения, допустил грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе движения дети выпали из кузова. В результате полученных травм одна из девочек скончалась. Вторая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточняет УМВД, в отношении 46-летнего водителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Водительский стаж мужчины - 28 лет, добавляет краевая полиция. В течение года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, заключает ведомство.
https://ria.ru/20250928/kuzbass-2044875865.html
https://ria.ru/20250929/dtp-2045013354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045018306_0:0:1467:1100_1920x0_80_0_0_de1d0573cee4c50dc805df0d9c920cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика

В Приморье две девочки выпали из кузова грузовика, одна погибла

© Прокуратура Приморского краяГрузовик, из которого вывалились две девочки в Приморье
Грузовик, из которого вывалились две девочки в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Прокуратура Приморского края
Грузовик, из которого вывалились две девочки в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Две десятилетние девочки, которых водитель грузовика в Приморье в нарушение правил вез в кузове, на ходу выпали из него, одна скончалась, вторая госпитализирована, сообщает краевая прокуратура.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota HiAce, осуществлявший перевозку двух десятилетних девочек в кузове автомобиля, который не был оборудован местами для сидения, допустил грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе движения дети выпали из кузова. В результате полученных травм одна из девочек скончалась. Вторая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком
28 сентября, 10:32
Прокуратура отмечает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как уточняет УМВД, в отношении 46-летнего водителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Водительский стаж мужчины - 28 лет, добавляет краевая полиция. В течение года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, заключает ведомство.
Легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик в Бурятии. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера
Вчера, 05:21
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала