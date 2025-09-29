В Приморье девочка погибла, выпав на ходу из кузова грузовика
В Приморье две девочки выпали из кузова грузовика, одна погибла
Грузовик, из которого вывалились две девочки в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Две десятилетние девочки, которых водитель грузовика в Приморье в нарушение правил вез в кузове, на ходу выпали из него, одна скончалась, вторая госпитализирована, сообщает краевая прокуратура.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota HiAce, осуществлявший перевозку двух десятилетних девочек в кузове автомобиля, который не был оборудован местами для сидения, допустил грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе движения дети выпали из кузова. В результате полученных травм одна из девочек скончалась. Вторая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура отмечает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как уточняет УМВД, в отношении 46-летнего водителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Водительский стаж мужчины - 28 лет, добавляет краевая полиция. В течение года его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, заключает ведомство.