Трамп и Нетаньяху не стали отвечать на вопросы журналистов - РИА Новости, 29.09.2025
22:54 29.09.2025
Трамп и Нетаньяху не стали отвечать на вопросы журналистов
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после представления плана по урегулированию в Газе не стали отвечать на вопросы журналистов. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов. План также предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Заявление Трампа заняло более получаса, Нетаньяху, который прибыл на переговоры с президентом США в Белый дом, уложился в 15 минут. Многочисленные вопросы журналистов лидеры проигнорировали, покинув помещение.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после представления плана по урегулированию в Газе не стали отвечать на вопросы журналистов.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов. План также предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Заявление Трампа заняло более получаса, Нетаньяху, который прибыл на переговоры с президентом США в Белый дом, уложился в 15 минут. Многочисленные вопросы журналистов лидеры проигнорировали, покинув помещение.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
