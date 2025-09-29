https://ria.ru/20250929/prezidenty-2045254278.html
Трамп и Нетаньяху не стали отвечать на вопросы журналистов
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после представления плана по урегулированию в Газе не стали отвечать на вопросы журналистов. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов. План также предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Заявление Трампа заняло более получаса, Нетаньяху, который прибыл на переговоры с президентом США в Белый дом, уложился в 15 минут. Многочисленные вопросы журналистов лидеры проигнорировали, покинув помещение.
Трамп и Нетаньяху не стали отвечать на вопросы журналистов
