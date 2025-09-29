https://ria.ru/20250929/prezident-2045240870.html
Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства
Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства - РИА Новости, 29.09.2025
Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, обещает назначить нового премьер-министра через три дня,... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, обещает назначить нового премьер-министра через три дня, сообщает портал 2424.mg. "Президент республики распускает правительство и обещает нового премьер-министра через три дня", - пишет портал.
