Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства
29.09.2025
Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, обещает назначить нового премьер-министра через три дня, сообщает портал 2424.mg. "Президент республики распускает правительство и обещает нового премьер-министра через три дня", - пишет портал.
Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, обещает назначить нового премьер-министра через три дня, сообщает портал 2424.mg.
"Президент республики распускает правительство и обещает нового премьер-министра через три дня", - пишет портал.
