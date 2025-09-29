Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии

https://ria.ru/20250929/preparat-2045217220.html
2025-09-29T18:24:00+03:00
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
