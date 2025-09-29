Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии
18:24 29.09.2025
Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии
Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.09.2025
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Сдача крови
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сдача крови. Архивное фото
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
