Российские ученые создали первый препарат для генной терапии гемофилии

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Есть неплохие результаты в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".

