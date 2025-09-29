Рейтинг@Mail.ru
Угрозы распространения пожара на нефтебазе в Феодосии нет
17:38 29.09.2025 (обновлено: 18:58 29.09.2025)
Угрозы распространения пожара на нефтебазе в Феодосии нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, при возгорании емкости на Феодосийской нефтебазе, нет, угроза распространения пожара отсутствует, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", площадь пожара одной из емкостей составила более 600 квадратных метров, производится тушение возгорания, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым."Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре… Предварительно пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.Тушение возгорания продолжается. В нем участвуют 69 человек и 22 единицы техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, при возгорании емкости на Феодосийской нефтебазе, нет, угроза распространения пожара отсутствует, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.
Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", площадь пожара одной из емкостей составила более 600 квадратных метров, производится тушение возгорания, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
«
"Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре… Предварительно пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
Тушение возгорания продолжается. В нем участвуют 69 человек и 22 единицы техники.
