Угрозы распространения пожара на нефтебазе в Феодосии нет

происшествия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, при возгорании емкости на Феодосийской нефтебазе, нет, угроза распространения пожара отсутствует, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", площадь пожара одной из емкостей составила более 600 квадратных метров, производится тушение возгорания, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым."Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре… Предварительно пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.Тушение возгорания продолжается. В нем участвуют 69 человек и 22 единицы техники.

феодосия

республика крым

происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым