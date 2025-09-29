https://ria.ru/20250929/pozhar-2045158225.html

В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.Сообщение о задымлении по адресу ГО Феодосия, улица Геологическая, 2 поступило в МЧС в 14.45 в понедельник, сообщили в ведомстве."По прибытии сил и средств МЧС России установлено при проведении технических работ: произошло возгорание резервуара АО "Морской Нефтяной Терминал" с остатками дизельного топлива на площади 637 квадратных метров", - говорится в сообщенииВсего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники.Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил в своем Telegram-канале, что возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло из-за сварочных работ, отметив, что в емкости горят остатки мазута.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

