Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 29.09.2025 (обновлено: 15:59 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/pozhar-2045158225.html
В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива
В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива - РИА Новости, 29.09.2025
В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива
Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:40:00+03:00
2025-09-29T15:59:00+03:00
происшествия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
олег крючков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045161215_0:741:720:1146_1920x0_80_0_0_1f69969e7d3f8979c1c49859dc2f0f29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.Сообщение о задымлении по адресу ГО Феодосия, улица Геологическая, 2 поступило в МЧС в 14.45 в понедельник, сообщили в ведомстве."По прибытии сил и средств МЧС России установлено при проведении технических работ: произошло возгорание резервуара АО "Морской Нефтяной Терминал" с остатками дизельного топлива на площади 637 квадратных метров", - говорится в сообщенииВсего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники.Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил в своем Telegram-канале, что возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло из-за сварочных работ, отметив, что в емкости горят остатки мазута.
https://ria.ru/20250929/pozhar-2045157306.html
феодосия
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045161215_0:740:720:1280_1920x0_80_0_0_8d4b21fd8703fd90c2f8973a0dbbdb43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия, олег крючков
Происшествия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия, Олег Крючков
В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива

В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива на более 600 кв м

© Фото : соцсетиДым на месте возгорания резервуара с остатками дизельного топлива в Феодосии
Дым на месте возгорания резервуара с остатками дизельного топлива в Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте возгорания резервуара с остатками дизельного топлива в Феодосии
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
Сообщение о задымлении по адресу ГО Феодосия, улица Геологическая, 2 поступило в МЧС в 14.45 в понедельник, сообщили в ведомстве.
«
"По прибытии сил и средств МЧС России установлено при проведении технических работ: произошло возгорание резервуара АО "Морской Нефтяной Терминал" с остатками дизельного топлива на площади 637 квадратных метров", - говорится в сообщении
Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники.
Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил в своем Telegram-канале, что возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло из-за сварочных работ, отметив, что в емкости горят остатки мазута.
Тушение пожара в торговом центре Горский в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Новосибирске потушили пожар в торговом центре
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссияОлег Крючков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала