"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию

"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию - РИА Новости, 29.09.2025

"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию

Первые поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года, автомобиль пользуется огромным интересом, сообщила РИА Новости

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Первые поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года, автомобиль пользуется огромным интересом, сообщила РИА Новости представитель "АвтоВАЗа" Евгения Манухина на выставке "Иннопром" в Минске. "Мы надеемся, что в ноябре начнутся поставки. Планируется поставить где-то 140 штук. Мы надеемся, что старт будет хорошим", - сказала Манухина. По ее словам, машину очень ждут. "Lada Iskra все очень ждали и давно. Она будет в неплохом ценовом сегменте, надеемся, что между Granta и Vesta. Это более молодежная модель и направлена на покупателя, который не хочет Granta, которая уже достаточно долго на рынке, а Vesta для него слишком, может, была дорогая, и Iskra ему подойдет - более компактная машина и направленная на большего покупателя", - сказала представитель компании. Lada Iskra - новое семейство автомобилей класса B. На выставке "Иннопром" представлены седан и спортивный вариант автомобиля Lada Iskra Sport. В линейке также есть универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

