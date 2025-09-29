https://ria.ru/20250929/postavki-2045146522.html
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Первые поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года, автомобиль пользуется огромным интересом, сообщила РИА Новости представитель "АвтоВАЗа" Евгения Манухина на выставке "Иннопром" в Минске. "Мы надеемся, что в ноябре начнутся поставки. Планируется поставить где-то 140 штук. Мы надеемся, что старт будет хорошим", - сказала Манухина. По ее словам, машину очень ждут. "Lada Iskra все очень ждали и давно. Она будет в неплохом ценовом сегменте, надеемся, что между Granta и Vesta. Это более молодежная модель и направлена на покупателя, который не хочет Granta, которая уже достаточно долго на рынке, а Vesta для него слишком, может, была дорогая, и Iskra ему подойдет - более компактная машина и направленная на большего покупателя", - сказала представитель компании. Lada Iskra - новое семейство автомобилей класса B. На выставке "Иннопром" представлены седан и спортивный вариант автомобиля Lada Iskra Sport. В линейке также есть универсал и универсал повышенной проходимости Cross.
