Келин прокомментировал новый британский закон о регистрации иновлияния - РИА Новости, 29.09.2025
04:22 29.09.2025
Келин прокомментировал новый британский закон о регистрации иновлияния
Келин прокомментировал новый британский закон о регистрации иновлияния
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне по-прежнему имеет много вопросов по поводу нового британского закона о регистрации иновлияния из-за его размытых формулировок, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) действует в Великобритании с 1 июля. С 1 октября заканчивается так называемый "льготный период" и закон вступает в полную силу. "К функционированию схемы у нас по-прежнему масса вопросов, поскольку формулировки там размытые, из них трудно составить представление о том, кто из британских контрагентов должен информировать местное МВД о договоренностях с Россией, и что вообще может считаться такими договоренностями", - заявил Келин. Он подчеркнул, что "усиленный" режим схемы, который действует против России, противоречит международным документам в сфере защиты прав человека и основных свобод. "За прошедшие месяцы наше отношение к выдуманной британцами т.н. Схеме регистрации иностранного влияния не изменилось. Считаем, что требования режима "усиленного контроля" данной схемы, которые применяются к России, расходятся с обязательствами Лондона в рамках основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека и основных свобод", - добавил посол. В связи с вступлением закона в силу дипмиссия призывает граждан РФ в Великобритании к осмотрительности, а в случаях, которые могут рассматриваться британскими властями как действия "по договоренности" с российскими государственными органами, рекомендует консультироваться с юристами. В рамках схемы все лица в стране обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – России и Ирана. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
Келин прокомментировал новый британский закон о регистрации иновлияния

Андрей Келин
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Посольство России в Лондоне по-прежнему имеет много вопросов по поводу нового британского закона о регистрации иновлияния из-за его размытых формулировок, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) действует в Великобритании с 1 июля. С 1 октября заканчивается так называемый "льготный период" и закон вступает в полную силу.
"К функционированию схемы у нас по-прежнему масса вопросов, поскольку формулировки там размытые, из них трудно составить представление о том, кто из британских контрагентов должен информировать местное МВД о договоренностях с Россией, и что вообще может считаться такими договоренностями", - заявил Келин.
Он подчеркнул, что "усиленный" режим схемы, который действует против России, противоречит международным документам в сфере защиты прав человека и основных свобод.
"За прошедшие месяцы наше отношение к выдуманной британцами т.н. Схеме регистрации иностранного влияния не изменилось. Считаем, что требования режима "усиленного контроля" данной схемы, которые применяются к России, расходятся с обязательствами Лондона в рамках основополагающих международных документов в сфере защиты прав человека и основных свобод", - добавил посол.
В связи с вступлением закона в силу дипмиссия призывает граждан РФ в Великобритании к осмотрительности, а в случаях, которые могут рассматриваться британскими властями как действия "по договоренности" с российскими государственными органами, рекомендует консультироваться с юристами.
В рамках схемы все лица в стране обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – России и Ирана. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
