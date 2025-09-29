https://ria.ru/20250929/posobie-2045057619.html
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка - РИА Новости, 29.09.2025
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:58:00+03:00
2025-09-29T10:58:00+03:00
2025-09-29T10:58:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/07/1557230723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c55a80019490de5d9f758a4b634ce9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241118/posobie-1984306260.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/07/1557230723_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_ecb5a10ed892e80647675df637d5fbb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей