29.09.2025
10:58 29.09.2025
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда. "Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
Новости
общество, россия
Общество, Россия
В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда.
"Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей", - сообщили в ведомстве.
