https://ria.ru/20250929/poshliny-2045162368.html

Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины на иностранные фильмы

Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины на иностранные фильмы - РИА Новости, 29.09.2025

Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:04:00+03:00

2025-09-29T16:04:00+03:00

2025-09-29T16:12:00+03:00

дональд трамп

сша

в мире

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу."Наш бизнес кинопроизводства украден из США другими странами, как конфетка у ребенка. Калифорния и ее слабый и некомпетентный губернатор перенесли тяжелый удар. Поэтому для решения этой застарелой бесконечной проблемы я введу 100% пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044465453.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, в мире, калифорния