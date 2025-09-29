https://ria.ru/20250929/poshliny-2045162368.html
Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины на иностранные фильмы
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу."Наш бизнес кинопроизводства украден из США другими странами, как конфетка у ребенка. Калифорния и ее слабый и некомпетентный губернатор перенесли тяжелый удар. Поэтому для решения этой застарелой бесконечной проблемы я введу 100% пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
