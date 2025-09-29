https://ria.ru/20250929/polsha-2045255418.html

Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры

ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий направил в сейм проект закона об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии, сообщает Канцелярия польского лидера. Ранее Навроцкий объявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс, в рамках которой "бандеровские символы" будут приравнены к нацистской и коммунистической символике. "Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект "О внесении изменений в закон "Об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа" и закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс". Целью изменений является противодействие распространению на территории Республики Польша идеологии и ложных утверждений о преступлениях, совершенных членами и соратниками Организации украинских националистов*, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим немецким рейхом, в частности преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни", - говорится в сообщении. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация

