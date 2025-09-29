https://ria.ru/20250929/polsha-2045253946.html

В Польше хотят увеличить минимальное время для получения гражданства

2025-09-29T22:47:00+03:00

ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства, сообщает Канцелярия польского лидера. "Президент Польши Кароль Навроцкий направил в сейм проект поправки к закону о польском гражданстве, который предполагает существенное ужесточение критериев предоставления польского гражданства иностранцам. Самым важным изменением является увеличение минимального периода непрерывного пребывания в Польше с нынешних трех до 10 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что этот период касается лиц, проживающих в Польше на основании разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС. В обосновании проекта подчеркивается, что его цель состоит в том, чтобы "создать условия, способствующие более полной интеграции иностранцев до предоставления им гражданства". Польский президент считает, что нынешний трехлетний период "слишком короток, чтобы иностранцы могли создать прочную связь с государственным сообществом, интегрироваться в польское общество, овладеть языком на уровне минимум B1 и понять польскую культуру и социально-правовые реалии", говорится в сообщении.

