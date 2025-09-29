https://ria.ru/20250929/polsha-2045232522.html
СМИ: Польша выставила на продажу советские истребители, снятые с вооружения
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22, сообщает издание Defence24. "Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, но у них закончился календарный ресурс. Они являлись донорами запчастей для оставшихся еще летающих самолетов. По данным издания, три из них уже были безвозмездно переданы министерством обороны: самолет с тактическим номером 7411 был передан авиационному обществу в Свебодзице; самолет с тактическим номером 7412 был передан Пилскому военно-историческому обществу; самолет с тактическим номером 9616 был передан Познанскому политехническому университету. "Еще как минимум семь были переданы Агентству военного имущества, которое уже выставило их на продажу. Купить можно самолеты с номерами 8102, 8103, 8308, 8310, 8816, 8818, 9615", - говорится в сообщении. Судьба остальных четырех самолетов, то есть 8715, 8919, 8920 и 9102, пока неизвестна. Недавно Польша закупила в США 32 истребителя F-35 и в Южной Корее 48 истребителей FA-50.
