https://ria.ru/20250929/polsha-2045232522.html

СМИ: Польша выставила на продажу советские истребители, снятые с вооружения

СМИ: Польша выставила на продажу советские истребители, снятые с вооружения - РИА Новости, 29.09.2025

СМИ: Польша выставила на продажу советские истребители, снятые с вооружения

Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22, сообщает издание Defence24. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:32:00+03:00

2025-09-29T19:32:00+03:00

2025-09-29T19:32:00+03:00

в мире

польша

сша

южная корея

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798677_0:62:1081:670_1920x0_80_0_0_54ac23bf0e5b5296fda553f77023db88.jpg

ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22, сообщает издание Defence24. "Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, но у них закончился календарный ресурс. Они являлись донорами запчастей для оставшихся еще летающих самолетов. По данным издания, три из них уже были безвозмездно переданы министерством обороны: самолет с тактическим номером 7411 был передан авиационному обществу в Свебодзице; самолет с тактическим номером 7412 был передан Пилскому военно-историческому обществу; самолет с тактическим номером 9616 был передан Познанскому политехническому университету. "Еще как минимум семь были переданы Агентству военного имущества, которое уже выставило их на продажу. Купить можно самолеты с номерами 8102, 8103, 8308, 8310, 8816, 8818, 9615", - говорится в сообщении. Судьба остальных четырех самолетов, то есть 8715, 8919, 8920 и 9102, пока неизвестна. Недавно Польша закупила в США 32 истребителя F-35 и в Южной Корее 48 истребителей FA-50.

https://ria.ru/20250928/samolety-2044872447.html

https://ria.ru/20250925/polsha-2044280169.html

польша

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша, южная корея, f-35