Более 70 мигрантов доставили в полицию после рейда по хостелам в Москве

Более 70 мигрантов доставили в полицию после рейда по хостелам в Москве

2025-09-29T17:05:00+03:00

2025-09-29T17:05:00+03:00

2025-09-29T17:46:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики в ходе рейда по столичным хостелам проверили больше 1 тысячи иностранцев, 72 человека было доставлено в отдел за нарушение миграционного режима и правил постановки на воинский учет, сообщает Росгвардия. Сотрудники ОМОН "Авангард" и ОМОН "Меч" на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве оказали содействие СК РФ, ФСБ и МВД России при проведении контрольно-профилактического рейда на территории хостелов на юго-востоке столицы. "В гостиницах на улице Шкулёва правоохранители проверили свыше 1000 иностранных граждан. По результатам рейда задержаны 72 человека, нарушивших миграционный режим и правила постановки на воинский учёт — их доставили в отделы полиции", - говорится в сообщении.

