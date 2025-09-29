Суд вынес приговоры пятерым подросткам, избивавшим прохожих в Москве
Пятеро подростков, избивавших прохожих в Москве, получили сроки до 3,5 года
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пятеро подростков, избивавших прохожих в Москве и снимавших происходящее на видео, осуждены на сроки до 3,5 лет колонии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков. Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике МВД и СК из-за чеченского подростка, проходящего по этому делу.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти несовершеннолетних... Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 11 месяцев до 3,5 лет. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они признаны виновными по пяти эпизодам хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что с 29 по 30 сентября 2023 года в Москве злоумышленники беспричинно избивали прохожих, снимая происходящее на видео. Как полагает следствие, таким образом "они стремились противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".
Отмечается, что в ходе расследования дела были допрошены более 30 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз.