Победа партии Санду создает риск войны с Россией, заявили в ПМР

2025-09-29T09:15:00+03:00

2025-09-29T09:15:00+03:00

2025-09-29T09:49:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

игорь додон

виталий игнатьев

снг

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Победа правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду на парламентских выборах создает опасность того, что Кишинев втянут в войну против Приднестровье и России, поделился мнением с РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. "Пропрезидентской партии "Действие и солидарность" записали свыше 50 мандатов из 101 депутатских. Политика режима станет авантюрнее и ещё более марионеточной в отношении евроглобалистов из Лондона, Парижа, Брюсселя, Бухареста. Наибольшая опасность – это попытка втянуть Молдову в войну с Россией и ПМР. Но в последнем случае Приднестровье, что общеизвестно, одиноким не будет. Так что надеемся, что у потенциальных "наполеонов" мозгов хватит не испытывать свою судьбу", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что в ходе парламентских выборов от голосования отсекли сотни тысяч молдавских граждан в России. По его словам, также не дали проголосовать сотням тысяч граждан Молдавии из Приднестровья. "Разумеется, "минирование" участков и мостов, постоянные переносы участков всё дальше от молдо-приднестровской границы – это формы фальсификации выборов. Главное же в том, что в команде Майи Санду будут формировать правительство без всяких коалиций с другими прошедшими силами. Разве что они захотят это сделать по каким-то своим соображениям", - отметил Сафонов. По его словам, результаты этих выборов в Молдавии показали, что интеграционные пути берегов Днестра всё больше расходятся. Приднестровье выбрало свою интеграционную модель, которая заключается в евразийской интеграции, де-факто, а там и де-юре в работе с СНГ. "В симпатиях практически 100% приднестровцев ничего не изменилось. А вот пропасть между двумя странами, возникшими на руинах бывшей Советской Молдавии, только возросла", - заключил Сафонов. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.

молдавия

кишинев

россия

2025

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, игорь додон, виталий игнатьев, снг, обсе