В ХАМАС получили план США по сектору Газа
Египет и Катар передали палестинскому движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить, сообщает телеканал Al Jazeera РИА Новости, 29.09.2025
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Египет и Катар передали палестинскому движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный дипломатический источник."Египет и Катар передали переговорной делегации ХАМАС план Белого дома по прекращению войны в Газе. Делегация ХАМАС пообещала посредникам ответственно изучить предложение", - заявил источник телеканала.В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов
