23:16 29.09.2025 (обновлено: 23:20 29.09.2025)
В ХАМАС получили план США по сектору Газа
Египет и Катар передали палестинскому движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить, сообщает телеканал Al Jazeera РИА Новости, 29.09.2025
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Египет и Катар передали палестинскому движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный дипломатический источник."Египет и Катар передали переговорной делегации ХАМАС план Белого дома по прекращению войны в Газе. Делегация ХАМАС пообещала посредникам ответственно изучить предложение", - заявил источник телеканала.В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов
Al Jazeera: Египет и Катар передали ХАМАС план США по сектору Газа

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
КАИР, 29 сен - РИА Новости. Египет и Катар передали палестинскому движению ХАМАС план США по прекращению войны в секторе Газа, движение пообещало его изучить, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
"Египет и Катар передали переговорной делегации ХАМАС план Белого дома по прекращению войны в Газе. Делегация ХАМАС пообещала посредникам ответственно изучить предложение", - заявил источник телеканала.
В понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
