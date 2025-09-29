Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе

Рейтинг@Mail.ru
22:06 29.09.2025 (обновлено: 22:15 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/plan-2045250763.html
2025-09-29T22:06:00+03:00
2025-09-29T22:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045220515_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_05621761683af6efb0a1f625235e0977.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает и принимает план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, который, по его словам отвечает достижению военных целей Израиля."Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке... Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который обеспечивает достижение наших целей", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом.По словам премьера, пять целей Израиля в текущей войне будут достигнуты в рамках реализации этого плана - возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
© Getty Images / Win McNameeДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Getty Images / Win McNamee
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает и принимает план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, который, по его словам отвечает достижению военных целей Израиля.
«
"Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке... Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который обеспечивает достижение наших целей", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом.
По словам премьера, пять целей Израиля в текущей войне будут достигнуты в рамках реализации этого плана - возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
