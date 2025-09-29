Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе

https://ria.ru/20250929/plan-2045250763.html

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает и принимает план президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, который, по его словам отвечает достижению военных целей Израиля."Я верю, что сегодня мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке... Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который обеспечивает достижение наших целей", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом.По словам премьера, пять целей Израиля в текущей войне будут достигнуты в рамках реализации этого плана - возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.

