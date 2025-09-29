https://ria.ru/20250929/plan-2045246357.html

План Трампа предусматривает, что Израиль не будет оккупировать Газу

2025-09-29T21:32:00+03:00

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предусматривает, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать полуэксклав, следует из опубликованного Белым домом "полноценного" плана Трампа по завершению конфликта в Газе. "Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу", - указано в документе. В нем отмечается, что по мере установления контроля и стабильности в секторе, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет выводить свои войска в соответствии со стандартами, этапами и сроками, связанными с демилитаризацией.

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, дональд трамп