Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"

Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" - РИА Новости, 29.09.2025

Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:34:00+03:00

2025-09-29T12:34:00+03:00

2025-09-29T12:47:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.

россия

киев

2025

Новости

