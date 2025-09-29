https://ria.ru/20250929/peskov-2045087120.html
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
