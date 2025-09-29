Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 29.09.2025 (обновлено: 12:47 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/peskov-2045087120.html
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк" - РИА Новости, 29.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:34:00+03:00
2025-09-29T12:47:00+03:00
в мире
россия
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
https://ria.ru/20250929/peskov-2045014050.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"

Песков: при поставке США Киеву ракет важно понимать, кто их будет запускать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной поставке Соединенными Штатами Киеву ракет "Томагавк", заявил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать.
"Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "кто дает целеполагание этим ракетам?", "это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. В свою очередь спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что администрация пока не приняла решение по поводу возможной передачи ракет Киеву.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной
Вчера, 05:32
 
В миреРоссияКиевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала