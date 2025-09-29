Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о результатах парламентских выборов в Молдавии
12:31 29.09.2025
Песков высказался о результатах парламентских выборов в Молдавии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оценки выборам в Молдавии можно будет давать позже, когда их оценят политические силы самой Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах... Оценки нужно давать уже потом. После того как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к парламентским выборам в Молдавии на территории РФ. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оценки выборам в Молдавии можно будет давать позже, когда их оценят политические силы самой Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах... Оценки нужно давать уже потом. После того как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свои позиции по этим вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к парламентским выборам в Молдавии на территории РФ.
Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России
Вчера, 12:22
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
 
