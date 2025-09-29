https://ria.ru/20250929/peskov-2045083513.html

Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России

Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России - РИА Новости, 29.09.2025

Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности принять участие в выборах парламента Молдавии на... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:22:00+03:00

2025-09-29T12:22:00+03:00

2025-09-29T12:22:00+03:00

в мире

россия

молдавия

дмитрий песков

майя санду

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности принять участие в выборах парламента Молдавии на территории РФ. "И из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации. В связи с тем, что для них было открыто только два участка. Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим", - сказал Песков журналистам. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

https://ria.ru/20250929/moldavija-2045074092.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, дмитрий песков, майя санду, мария захарова