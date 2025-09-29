https://ria.ru/20250929/peskov-2045082009.html
Песков назвал ситуацию в Приднестровье достаточно спокойной
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокации все равно исключать нельзя", - сказал Песков журналистам.
в мире, россия, дмитрий песков
