Песков назвал ситуацию в Приднестровье достаточно спокойной - РИА Новости, 29.09.2025
12:17 29.09.2025
Песков назвал ситуацию в Приднестровье достаточно спокойной
Ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокации все равно исключать нельзя", - сказал Песков журналистам.
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокации все равно исключать нельзя", - сказал Песков журналистам.
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
