Песков назвал ситуацию в Приднестровье достаточно спокойной

Песков назвал ситуацию в Приднестровье достаточно спокойной

2025-09-29T12:17:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье сейчас достаточно спокойная, но угрозу провокаций исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокации все равно исключать нельзя", - сказал Песков журналистам.

