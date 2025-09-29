Песков ответил на вопрос о приднестровском урегулировании

https://ria.ru/20250929/peskov-2045081864.html
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приднестровское урегулирование сложной темой. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приднестровское урегулирование сложной темой. "А что касается урегулирования, то это очень сложная тема", - сказал Песков журналистам.
