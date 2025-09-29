https://ria.ru/20250929/peskov-2045015757.html
Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве
Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве - РИА Новости, 29.09.2025
Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве
Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в ее небе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:15:00+03:00
2025-09-29T06:15:00+03:00
2025-09-29T14:24:00+03:00
россия
марк рютте
дмитрий песков
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в ее небе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ну как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?" — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.На прошлой неделе Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в Польше и Эстонии. Песков назвал эти обвинения экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.При этом генсек альянса Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве НАТО, хотя никаких доказательств подобных нарушений никто так и не предъявил.По словам российского посла в Париже Алексея Мешкова, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну. Он также напомнил, что натовские самолеты довольно часто нарушают воздушное пространство России, но никто их не сбивает.В Минобороны не раз подчеркивали, что все полеты российской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами.
россия
