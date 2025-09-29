https://ria.ru/20250929/peskov-2045015757.html

Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве

Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве - РИА Новости, 29.09.2025

Песков рассказал, как Россия поступит при сбитии объектов в ее пространстве

Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в ее небе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:15:00+03:00

2025-09-29T06:15:00+03:00

2025-09-29T14:24:00+03:00

россия

марк рютте

дмитрий песков

нато

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в ее небе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ну как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?" — так он ответил на соответствующий вопрос агентства.На прошлой неделе Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в Польше и Эстонии. Песков назвал эти обвинения экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.При этом генсек альянса Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве НАТО, хотя никаких доказательств подобных нарушений никто так и не предъявил.По словам российского посла в Париже Алексея Мешкова, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну. Он также напомнил, что натовские самолеты довольно часто нарушают воздушное пространство России, но никто их не сбивает.В Минобороны не раз подчеркивали, что все полеты российской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044908302.html

https://ria.ru/20250929/peskov-2045014050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, марк рютте, дмитрий песков, нато, санкции в отношении россии