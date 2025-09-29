https://ria.ru/20250929/peskov-2045014050.html

В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли сигналы о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.

