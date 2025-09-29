https://ria.ru/20250929/peskov-2045007302.html

В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров по Украине

В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 29.09.2025

В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров по Украине

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо сигналы о возможном возобновлении переговоров между российской и украинской делегациями. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.

