03:28 29.09.2025
В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров по Украине
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо сигналы о возможном возобновлении переговоров между российской и украинской делегациями. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
россия, киев, украина, дмитрий песков
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможное возобновление переговоров по Украине

Песков: из Киева пока нет сигналов о возможном возобновлении переговоров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо сигналы о возможном возобновлении переговоров между российской и украинской делегациями.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.
Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
На Украине оценили запрос на мирные переговоры с Россией
25 сентября, 23:59
 
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
 
 
