https://ria.ru/20250929/pensiya-2045008645.html

Большинство россиян рассчитывает на дополнительные доходы на пенсии

Большинство россиян рассчитывает на дополнительные доходы на пенсии - РИА Новости, 29.09.2025

Большинство россиян рассчитывает на дополнительные доходы на пенсии

Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T04:02:00+03:00

2025-09-29T04:02:00+03:00

2025-09-29T04:02:00+03:00

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более половины (65%) россиян рассчитывают на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 65% респондентов рассчитывают на дополнительные источники дохода после выхода на пенсию, 27% - не рассчитывают. Вопрос задавался мужчинам до 62 лет включительно и женщинам до 57 лет включительно. Четверо из десяти (40%) респондентов, рассчитывающих на дополнительный доход, планируют продолжить работать, но найдут ту работу, которая будет им под силу, 33% хотят продолжить работать по профессии, 28% собираются жить на сбережения. Кроме того, 21% россиян отметили, что планируют жить за счет продуктов, выращенных своими силами на даче или в подсобном хозяйстве, 15% рассчитывают на помощь со стороны детей. Среди тех, кто не рассчитывает на дополнительные доходы, 35% отметили, что у них нет возможности накопить средства, 16% сказали, что им не на кого надеяться, 9% - что здоровье не позволит им работать после наступления пенсионного возраста. "До пенсии мы можем рассчитывать на одни модели (сбережения, аренда, частные накопления), но в структуре реальных доходов сегодняшних пенсионеров они не являются определяющими. Это говорит об отсутствии доведенных до массового пользования финансовых продуктов и доступных после выхода на пенсию инструментов занятости, инвестирования и защиты от рисков, что делает стратегии людей экспериментальными и неопределенными по результату", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250929/opros-2045005129.html

https://ria.ru/20250929/pensiya-2045003419.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом