В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии
В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии - РИА Новости, 29.09.2025
В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии
29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ. "Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - говорится в сообщении.
