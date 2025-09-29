https://ria.ru/20250929/pensii-2045056342.html

В России с 1 апреля планируют проиндексировать социальные пенсии

Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля, говорится в сообщении Минтруда РФ. "Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - говорится в сообщении.

