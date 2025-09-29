https://ria.ru/20250929/pensii-2045054806.html
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на две тысячи рублей
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на две тысячи рублей - РИА Новости, 29.09.2025
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на две тысячи рублей
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:52:00+03:00
2025-09-29T10:52:00+03:00
2025-09-29T10:52:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961433967_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cc4b06a88a96dfd80dde9166caae79a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961433967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45d986f1168a36e578fae83595ade2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на две тысячи рублей
Средний размер страховых пенсий вырастет до 27,1 тысячи рублей в 2026 году