10:52 29.09.2025
Средний размер страховых пенсий вырастет почти на две тысячи рублей
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда. "Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
общество, россия
Общество, Россия
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда.
"Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сказано в сообщении.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года
14 апреля, 10:34
 
