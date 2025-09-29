https://ria.ru/20250929/pashinyan-2045206508.html

Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"

Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа" - РИА Новости, 29.09.2025

Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"

Конкретных договоренностей по реализации "Маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока нет, но... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:51:00+03:00

2025-09-29T17:51:00+03:00

2025-09-29T17:52:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

сша

дональд трамп

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_0:50:3091:1789_1920x0_80_0_0_86a9c5fa1d5145dd89722aff70cadad7.jpg

ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Конкретных договоренностей по реализации "Маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока нет, но обсуждения с американской стороной начались, заявил журналистам в понедельник премьер Армении Никол Пашинян. "Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались и продолжатся. На данный момент очень конкретных договоренностей нет… Я думаю, что проблема в том, что у администрации Трампа есть глобальная повестка, но "Маршрут Трампа находится в центре внимания США, Армении и международного сообщества", - заявил Пашинян. По его словам, сейчас обсуждения ведутся в основном по вопросам, связанными с проектными работами. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

https://ria.ru/20250926/putin-2044456797.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп, никол пашинян