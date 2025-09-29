Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"
17:51 29.09.2025 (обновлено: 17:52 29.09.2025)
Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"
Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа" - РИА Новости, 29.09.2025
Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"
Конкретных договоренностей по реализации "Маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока нет, но... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
армения
азербайджан
сша
дональд трамп
никол пашинян
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Конкретных договоренностей по реализации "Маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока нет, но обсуждения с американской стороной начались, заявил журналистам в понедельник премьер Армении Никол Пашинян. "Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались и продолжатся. На данный момент очень конкретных договоренностей нет… Я думаю, что проблема в том, что у администрации Трампа есть глобальная повестка, но "Маршрут Трампа находится в центре внимания США, Армении и международного сообщества", - заявил Пашинян. По его словам, сейчас обсуждения ведутся в основном по вопросам, связанными с проектными работами. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Дональд Трамп, Никол Пашинян
Пашинян рассказал о переговорах по "Маршруту Трампа"

Пашинян: конкретных договоренностей по "Маршруту Трампа" пока нет

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Конкретных договоренностей по реализации "Маршрута Трампа", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, пока нет, но обсуждения с американской стороной начались, заявил журналистам в понедельник премьер Армении Никол Пашинян.
"Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались и продолжатся. На данный момент очень конкретных договоренностей нет… Я думаю, что проблема в том, что у администрации Трампа есть глобальная повестка, но "Маршрут Трампа находится в центре внимания США, Армении и международного сообщества", - заявил Пашинян.
По его словам, сейчас обсуждения ведутся в основном по вопросам, связанными с проектными работами.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
26 сентября, 00:40
Путин встретился с Пашиняном в Кремле
26 сентября, 00:40
 
В миреАрменияАзербайджанСШАДональд ТрампНикол Пашинян
 
 
