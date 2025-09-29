https://ria.ru/20250929/partija-2045066708.html

В оппозиции обвинили режим Санду в уничтожении политической конкуренции

В оппозиции обвинили режим Санду в уничтожении политической конкуренции - РИА Новости, 29.09.2025

В оппозиции обвинили режим Санду в уничтожении политической конкуренции

29.09.2025

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) заполучила парламентское большинство посредством манипуляций, эксплуатации страхов и уничтожения любой политической конкуренции, заявили в Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) под руководством экс-премьера республики Владимира Филата. "ПДС вырвала новое парламентское большинство посредством манипуляций, эксплуатации страхов и уничтожения любой политической конкуренции. Правая политическая сила была разгромлена информационным террором и институциональными запугиваниями", - говорится в заявлении партии. Поясняется, что эта предвыборная кампания не была столкновением идей, а скорее беспощадной расправой. "Полиция использовалась для запугивания граждан, угрозы штрафами и проверками продолжались даже в день голосования, а открытое вмешательство президента в пользу правящей партии безвозвратно скомпрометировало избирательный процесс... ЦИК, судебная система, Служба информации и безопасности (СИБ) и МВД действовали согласованно для "стерилизации" политического поля, чтобы ограничить конкуренцию партии власти", - отмечается в заявлении. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

