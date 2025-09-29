https://ria.ru/20250929/pamyatnik-2045223627.html

В Хорватии осквернили памятник Гагарину

В Хорватии осквернили памятник Гагарину - РИА Новости, 29.09.2025

В Хорватии осквернили памятник Гагарину

Памятник Юрию Гагарину в городе Пула в Хорватии был осквернен неизвестными в ночь на понедельник, сейчас следы устранены соотечественниками и местными жителями, РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости. Памятник Юрию Гагарину в городе Пула в Хорватии был осквернен неизвестными в ночь на понедельник, сейчас следы устранены соотечественниками и местными жителями, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.По информации российского диппредставительства, акт вандализма в городе Пула в отношении памятника Героя Советского союза Юрия Гагарина совершили двое неизвестных мужчин в ночь на понедельник, около 01.00 (02.00 мск)."Они закрасили краской из баллончика сам бюст, нанесли несколько проукраинских надписей. Памятник был установлен в апреле 2021 года на территории местного технического колледжа, где также находится центр космических исследований, поэтому это не прошло незамеченным, бюст уже подвергался актам вандализма в 2022 и 2023 годах и там установлены камеры. В настоящее время повреждения устранены, краска смыта силами активистов нашего движения соотечественников и преподавательского состава колледжа", - заявили в российском диппредставительстве.Как сообщили в посольстве России, дипломаты направили официальное письмо мэру города Пула и главе администрации региона Истра. Памятник был установлен усилиями посольства, но затем передан на баланс городской администрации."Поэтому мы исходим из того, что они должны предпринять все усилия к тому, чтобы найти и наказать виновных", - подчеркнули в российском посольстве.

