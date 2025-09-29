Рейтинг@Mail.ru
Госдума 22 октября планирует рассмотреть бюджетный пакет - РИА Новости, 29.09.2025
11:36 29.09.2025
Госдума 22 октября планирует рассмотреть бюджетный пакет
экономика
андрей макаров
госдума рф
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бюджетный пакет, внесенный правительством в понедельник в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, а поправки в федеральный бюджет текущего года - 15 октября, сообщил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Буду рекомендовать внести на рассмотрение совета Государственной думы дату рассмотрения бюджета, бюджетообразующего пакета в первом чтении. Поправки к законопроекту о бюджете 2025 года на 15 октября, а рассмотрением в первом чтении всего бюджетного пакета – на 22 октября", - сказал Макаров.
экономика, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Андрей Макаров, Госдума РФ
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бюджетный пакет, внесенный правительством в понедельник в Госдуму, планируется вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении 22 октября, а поправки в федеральный бюджет текущего года - 15 октября, сообщил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Буду рекомендовать внести на рассмотрение совета Государственной думы дату рассмотрения бюджета, бюджетообразующего пакета в первом чтении. Поправки к законопроекту о бюджете 2025 года на 15 октября, а рассмотрением в первом чтении всего бюджетного пакета – на 22 октября", - сказал Макаров.
Заголовок открываемого материала