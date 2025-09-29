Рейтинг@Mail.ru
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием
05:58 29.09.2025
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием
В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:58:00+03:00
2025-09-29T05:58:00+03:00
в мире
швеция
стокгольм (город)
германия
михаил ульянов (дипломат)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddd7696c6a19a7e6e729af18a7d35706.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time."После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО", — говорится в статье.Как отмечает издание, несмотря на то что эта идея пока еще не получила практического воплощения, ее уже начали обсуждать в политическом поле страны. Тем не менее, ученые и эксперты сомневаются в том, что Стокгольм обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок такого рода — в стране функционирует шесть атомных станций, но построили их больше 40 лет назад."Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно", — приводятся в материале слова эксперта по ядерному оружию Мартина Голиафа.Швеция — не первая страна НАТО, которая рассматривает возможность производства собственного ядерного оружия. В экспертных кругах Германии также время от времени проводятся дискуссии с участием политиков о гипотетической возможности его разработки.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов называл такие спекуляции крайне безответственными и указывал на то, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя.
швеция
стокгольм (город)
германия
в мире, швеция, стокгольм (город), германия, михаил ульянов (дипломат), нато
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Германия, Михаил Ульянов (дипломат), НАТО
СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием

Time: Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТоржественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time.
"После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО", — говорится в статье.
Как отмечает издание, несмотря на то что эта идея пока еще не получила практического воплощения, ее уже начали обсуждать в политическом поле страны. Тем не менее, ученые и эксперты сомневаются в том, что Стокгольм обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок такого рода — в стране функционирует шесть атомных станций, но построили их больше 40 лет назад.
"Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно", — приводятся в материале слова эксперта по ядерному оружию Мартина Голиафа.
Швеция — не первая страна НАТО, которая рассматривает возможность производства собственного ядерного оружия. В экспертных кругах Германии также время от времени проводятся дискуссии с участием политиков о гипотетической возможности его разработки.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов называл такие спекуляции крайне безответственными и указывал на то, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя.
В миреШвецияСтокгольм (город)ГерманияМихаил Ульянов (дипломат)НАТО
 
 
