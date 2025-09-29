https://ria.ru/20250929/oruzhie-2045014926.html

СМИ: соседняя с Россией страна захотела обзавестись ядерным оружием

В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Швеции начались дискуссии о разработке собственного ядерного оружия, пишет британская газета Time."После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО", — говорится в статье.Как отмечает издание, несмотря на то что эта идея пока еще не получила практического воплощения, ее уже начали обсуждать в политическом поле страны. Тем не менее, ученые и эксперты сомневаются в том, что Стокгольм обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок такого рода — в стране функционирует шесть атомных станций, но построили их больше 40 лет назад."Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно", — приводятся в материале слова эксперта по ядерному оружию Мартина Голиафа.Швеция — не первая страна НАТО, которая рассматривает возможность производства собственного ядерного оружия. В экспертных кругах Германии также время от времени проводятся дискуссии с участием политиков о гипотетической возможности его разработки.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов называл такие спекуляции крайне безответственными и указывал на то, что любое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия имело бы крайне негативные последствия для международной безопасности и для самого нарушителя.

