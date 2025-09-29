https://ria.ru/20250929/orban-2045191152.html

Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы

Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы - РИА Новости, 29.09.2025

Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы

Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 29.09.2025

БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В прошлую пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствует действительности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии", а глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ нахамил ему. "Украине надо заниматься дронами на восточной границе, тут (на западной границе - ред.) страны НАТО, отсюда никто на неё не нападёт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".

