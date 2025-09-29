Рейтинг@Mail.ru
Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/orban-2045191152.html
Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы
Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы - РИА Новости, 29.09.2025
Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы
Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:34:00+03:00
2025-09-29T17:34:00+03:00
в мире
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
мид украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В прошлую пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствует действительности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии", а глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ нахамил ему. "Украине надо заниматься дронами на восточной границе, тут (на западной границе - ред.) страны НАТО, отсюда никто на неё не нападёт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
https://ria.ru/20250929/vengriya-2045011952.html
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, мид украины, нато, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, МИД Украины, НАТО, Санкции в отношении России
Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы

Орбан: Венгрия дронами не нарушала границу Украины

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В прошлую пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствует действительности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии", а глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ нахамил ему.
"Украине надо заниматься дронами на восточной границе, тут (на западной границе - ред.) страны НАТО, отсюда никто на неё не нападёт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Придется отказаться": МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины
Вчера, 05:03
 
В миреВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоМИД УкраиныНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала