Орбан отверг обвинения в нарушении Венгрией украинской границы
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Венгрия не нарушала украинскую границу дронами и не собирается, Киеву надо заниматься дронами на восточной границе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В прошлую пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Минобороны Венгрии заявило, что утверждение Зеленского о нарушении украинской границы якобы венгерскими дронами не соответствует действительности. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии", а глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ нахамил ему. "Украине надо заниматься дронами на восточной границе, тут (на западной границе - ред.) страны НАТО, отсюда никто на неё не нападёт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
в мире, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, мид украины, нато, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, МИД Украины, НАТО, Санкции в отношении России
