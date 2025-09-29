Рейтинг@Mail.ru
02:57 29.09.2025 (обновлено: 06:00 29.09.2025)
Опрос показал, сколько россиян считают пенсию счастливым периодом жизни
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян считают пенсию одним из самых счастливых времен в жизни человека, что на 9 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. По мнению 40% опрошенных, пенсия — это один из самых счастливых периодов в жизни, когда человек может отдохнуть от работы. В 2020 году этот показатель составлял 31%. Подобным образом думают 44% женщин и 35% мужчин.Менее половины (44%) респондентов, напротив, считают пенсию тяжелым периодом, поскольку человек выпадает из активной жизни, а его доходы резко сокращаются. В 2020 году 58% россиян называли пенсию тяжелым временем. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Около трети россиян считают, что начать копить на пенсию надо до 25 лет
