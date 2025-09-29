Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/oppozitsija-2045059233.html
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях - РИА Новости, 29.09.2025
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях
Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:04:00+03:00
2025-09-29T11:04:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
кишинев
илан шор
игорь додон
майя санду
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044992171_95:0:1119:576_1920x0_80_0_0_ca19f7c87d94b87eda939b8e137133e7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045049751.html
https://ria.ru/20250929/pmr-2045030721.html
молдавия
днестр
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044992171_223:0:991:576_1920x0_80_0_0_1d85f67647f02be68c0b9e09f97557c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, днестр, кишинев, илан шор, игорь додон, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев, Илан Шор, Игорь Додон, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях

Оппозиция Молдавии обжалует итоги выборов в парламент в международных инстанциях

© Фото : Telegram-канал Sputnik МолдоваАкция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Telegram-канал Sputnik Молдова
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На выборах в Молдавии зафиксировали 236 нарушений
Вчера, 10:44
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Победа партии Санду создает риск войны с Россией, заявили в ПМР
Вчера, 09:15
 
В миреМолдавияДнестрКишиневИлан ШорИгорь ДодонМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала