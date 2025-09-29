Молдавская оппозиция обжалует результаты выборов в международных инстанциях
Оппозиция Молдавии обжалует итоги выборов в парламент в международных инстанциях
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии будет обжаловать результаты прошедших парламентских выборах как в национальных, так и в международных инстанциях, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Мы будем обращаться как в национальные инстанции, мы будем обращаться так и в международные инстанции", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.