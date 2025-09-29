https://ria.ru/20250929/opoveschenie-2045042749.html

В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ."По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

Варвара Скокшина

