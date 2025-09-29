Рейтинг@Mail.ru
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
29.09.2025
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 29.09.2025
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ."По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

В России 1 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения

Уличные громкоговорители во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России
30 июня, 15:20
 
