https://ria.ru/20250929/opoveschenie-2045042749.html
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения - РИА Новости, 29.09.2025
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:15:00+03:00
2025-09-29T10:15:00+03:00
2025-09-29T10:18:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975924177_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_1d6550f773ea718bc95bb6f3634e0cc6.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения в России пройдет 1 октября, по всей стране включат сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба МЧС РФ."По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/mchs-2026319730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975924177_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_0940a6748428c98765d327d263377e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения
В России 1 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения