В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 29.09.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. Ракетную опасность в Курской области объявили в понедельник в 08.00 мск, она действовала 20 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

