В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

2025-09-29T08:25:00+03:00

2025-09-29T08:25:00+03:00

2025-09-29T08:25:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Мельниченко объявил о введении режима беспилотной опасности в регионе в 01.39 мск понедельника. Он продлился более шести часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

