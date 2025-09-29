https://ria.ru/20250929/opasnost-2045025000.html
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.09.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Мельниченко объявил о введении режима беспилотной опасности в регионе в 01.39 мск понедельника. Он продлился более шести часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
пензенская область
