ООН следит за выборами в Молдавии, заявили в офисе генсека

2025-09-29T19:48:00+03:00

2025-09-29T19:48:00+03:00

2025-09-29T19:48:00+03:00

ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН следит за выборами в Молдавии, в курсе сообщений о возможных нарушениях и вмешательстве, сообщил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы следим за парламентскими выборами в Молдавии и осведомлены о сообщениях о предполагаемых нарушениях и иностранном вмешательстве. Мы призываем все стороны уважать демократический процесс, сохранять спокойствие, действовать ответственно и избегать любой риторики или действий, которые могут усилить напряженность, в ожидании окончательных результатов, которые будут объявлены ЦИК", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

