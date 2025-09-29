Рейтинг@Mail.ru
19:48 29.09.2025
ООН следит за выборами в Молдавии, заявили в офисе генсека
в мире
молдавия
фархан хак
ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН следит за выборами в Молдавии, в курсе сообщений о возможных нарушениях и вмешательстве, сообщил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. "Мы следим за парламентскими выборами в Молдавии и осведомлены о сообщениях о предполагаемых нарушениях и иностранном вмешательстве. Мы призываем все стороны уважать демократический процесс, сохранять спокойствие, действовать ответственно и избегать любой риторики или действий, которые могут усилить напряженность, в ожидании окончательных результатов, которые будут объявлены ЦИК", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
в мире, молдавия, фархан хак
В мире, Молдавия, Фархан Хак
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН. Архивное фото
ООН, 29 сен – РИА Новости. ООН следит за выборами в Молдавии, в курсе сообщений о возможных нарушениях и вмешательстве, сообщил зампредставителя генсека Организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости.
"Мы следим за парламентскими выборами в Молдавии и осведомлены о сообщениях о предполагаемых нарушениях и иностранном вмешательстве. Мы призываем все стороны уважать демократический процесс, сохранять спокойствие, действовать ответственно и избегать любой риторики или действий, которые могут усилить напряженность, в ожидании окончательных результатов, которые будут объявлены ЦИК", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
