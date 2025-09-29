Восемь человек из Приангарья учавствуют в Олимпиаде по финбезопасности

https://ria.ru/20250929/olimpiada-2045150815.html

ИРКУТСК, 29 сен - РИА Новости. Восемь молодых людей из Приангарья принимают участие в финале V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит в Красноярске, это студенты вузов и школ Иркутска, которые прошли строгий отбор, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Красноярске, в Сибирском федеральном университете, в понедельник состоялась торжественная церемония открытия V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке нацпроекта "Молодёжь и дети". С 2021 года это событие проходит под патронажем президента Российской Федерации и правительства РФ. В 2025 году финалистами стали около 600 школьников и студентов из 40 стран. Впервые к участию присоединились Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай. Перед финалистами и гостями на торжественной церемонии открытия выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, который подчеркнул, что Олимпиада в Сибири проводится впервые и для СФО это большая честь и ответственность. "Приангарье в финале представляют восемь человек: студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского областного колледжа культуры, ученики школ №46 и №76, ряда других образовательных учреждений. Эти талантливые ребята прошли серьезный отбор и теперь будут бороться за победу, демонстрируя свои знания и навыки в области финансовой безопасности", - сообщил Кобзев. Приветственное слово финалистам направил глава МИД России Сергей Лавров. К участникам также обратились председатель государственной службы финансовой разведки при министерстве финансов Киргизии Канат Асангулов и советник посольства Китайской Народной Республики Су Лэй. В рамках открытия работала выставка стратегических партнеров Олимпиады. Было подчеркнуто, что отборочный тур Олимпиады в этом году был как никогда высоким. По урокам по финансовой безопасности заявилось более 60 тысяч кандидатов. Отобрались 600 самых сильных участников, которые выступают в итоговых испытаниях. Представители более 15 стран прибыли в Красноярск поддержать ребят и быть их наставниками.

