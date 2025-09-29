https://ria.ru/20250929/ogranicheniya-2045020171.html
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.09.2025
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Жуковский ("Раменское"), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты