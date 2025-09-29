В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

https://ria.ru/20250929/ogranicheniya-2045002851.html
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
