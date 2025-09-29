https://ria.ru/20250929/ogranicheniya--2045013090.html

В аэропорту "Жуковский" ввели ограничения на полеты

В аэропорту "Жуковский" ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 29.09.2025

В аэропорту "Жуковский" ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:16:00+03:00

2025-09-29T05:16:00+03:00

2025-09-29T05:16:00+03:00

раменский

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250929/ogranicheniya-2045002851.html

раменский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

раменский, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)