В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски
2025-09-29T17:24:00+03:00
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Да, все верно… Дело в отношении самого Власова", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об обысках.В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
