https://ria.ru/20250929/obyski-2045186613.html

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски - РИА Новости, 29.09.2025

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски

Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:24:00+03:00

2025-09-29T17:24:00+03:00

2025-09-29T17:27:00+03:00

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg

КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Да, все верно… Дело в отношении самого Власова", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об обысках.В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

https://ria.ru/20250929/chemezov-2045155104.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край