Рейтинг@Mail.ru
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 29.09.2025 (обновлено: 17:27 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/obyski-2045186613.html
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски - РИА Новости, 29.09.2025
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски
Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:24:00+03:00
2025-09-29T17:27:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Да, все верно… Дело в отношении самого Власова", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об обысках.В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
https://ria.ru/20250929/chemezov-2045155104.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски

В кабинете ушедшего в отставку и.о. замглавы Кубани Власова проводят обыски

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в понедельник в отставку в связи с уходом на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, все верно… Дело в отношении самого Власова", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об обысках.
В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СК не проводил обыск места работы экс-замгубернатора Свердловской области
Вчера, 15:28
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала