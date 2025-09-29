Рейтинг@Mail.ru
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/obysk-2045134231.html
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски - РИА Новости, 29.09.2025
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски
Следователи проводят обыски по месту жительства юноши, который в понедельник напал на педагогов техникума, изымаются важные для следствия предметы и гаджеты,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:39:00+03:00
2025-09-29T14:39:00+03:00
происшествия
россия
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи проводят обыски по месту жительства юноши, который в понедельник напал на педагогов техникума, изымаются важные для следствия предметы и гаджеты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, изымаются имеющие значение для уголовного дела предметы и гаджеты", - сообщила собеседница агентства. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
https://ria.ru/20250929/tekhnikum-2045105261.html
россия
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски

Следователи проводят обыски у напавшего на педагогов в техникуме в Архангельске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи проводят обыски по месту жительства юноши, который в понедельник напал на педагогов техникума, изымаются важные для следствия предметы и гаджеты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
«
"Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, изымаются имеющие значение для уголовного дела предметы и гаджеты", - сообщила собеседница агентства.
Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения
Вчера, 13:31
 
ПроисшествияРоссияАрхангельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала