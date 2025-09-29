https://ria.ru/20250929/obysk-2045134231.html
В доме напавшего на техникум в Архангельске проходят обыски
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи проводят обыски по месту жительства юноши, который в понедельник напал на педагогов техникума, изымаются важные для следствия предметы и гаджеты, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, изымаются имеющие значение для уголовного дела предметы и гаджеты", - сообщила собеседница агентства. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
