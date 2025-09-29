https://ria.ru/20250929/obysk-2045009263.html

У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски

У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски - РИА Новости, 29.09.2025

У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски

Обыски прошли у мужчины, арестованного в Москве по делу о донатах запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T04:11:00+03:00

2025-09-29T04:11:00+03:00

2025-09-29T04:11:00+03:00

происшествия

россия

москва

вячеслав мальцев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb91d522331e5d43da6e2b90290d7d9c.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обыски прошли у мужчины, арестованного в Москве по делу о донатах запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве арестован мужчина по обвинению в содействии террористической деятельности. Также в правоохранительных органах рассказали, что мужчина донатил запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*. "В рамках расследования уголовного дела у фигуранта прошли обыски", - сказал собеседник агентства. По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация** Признан иноагентом

https://ria.ru/20250921/terrorizm-2043284766.html

https://ria.ru/20250926/sud-2044587213.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, вячеслав мальцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)