У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски - РИА Новости, 29.09.2025
04:11 29.09.2025
У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски
У арестованного за донаты "Артподготовке"* мужчины прошли обыски
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обыски прошли у мужчины, арестованного в Москве по делу о донатах запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве арестован мужчина по обвинению в содействии террористической деятельности. Также в правоохранительных органах рассказали, что мужчина донатил запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*. "В рамках расследования уголовного дела у фигуранта прошли обыски", - сказал собеседник агентства. По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация** Признан иноагентом
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обыски прошли у мужчины, арестованного в Москве по делу о донатах запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве арестован мужчина по обвинению в содействии террористической деятельности. Также в правоохранительных органах рассказали, что мужчина донатил запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*.
"В рамках расследования уголовного дела у фигуранта прошли обыски", - сказал собеседник агентства.
По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
** Признан иноагентом
